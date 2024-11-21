HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 5 katlı apartmanın 4. katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Sanayi Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulanan H.A. ve G.A. dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

