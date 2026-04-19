Hatay'da polis ekiplerince düzenlenen rüşvet operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet aldıkları iddia edilen, aralarında polis ve nüfus memurunun da bulunduğu 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İçeriği Görüntüle

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 193 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA