Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeşilada Mahallesi Yeni Çevre Yolu Kavşağı'nda Yakup Huzmeli idaresindeki 31 AHL 882 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Muhammed Yurdagül yönetimindeki 31 AET 777 plakalı SUV tipi araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yurdagül idaresindeki araç devrildi.

Aynı istikamette Fatma Cemali'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil de sürücüsünün kazaya karışmamak için yaptığı manevra sonrası refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Huzmeli ve Yurdagül, ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.