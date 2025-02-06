HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Fikri Önal, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için bisikletiyle 1600 kilometre yol gidecek.

Dörtyol Şampiyon Bisiklet Topluluğu üyesi 32 yaşındaki Önal, afette yaşamını yitirenleri pedal çevirerek anmaya karar verdi.

Önal, yolculuğunu başlatacağı Dörtyol Belediyesi önünde gazetecilere, daha önce uzun süren yolculuklara çıktığını ancak bu turun kendisi için daha kıymetli olduğunu söyledi.

Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'e gideceğini belirten Önal, turu Hatay'da sonlandıracağını ifade etti.



Önal, bisikletiyle 1600 kilometre katedeceği etkinliği 10 günde tamamlamayı hedeflediğini anlattı.

Konuşmanın ardından yola çıkan Önal'ı uğurlayanlar arasında, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay ve Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç da yer aldı.