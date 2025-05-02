HATAY (AA) - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'deki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciliği de kentteki 30 depremzede öğrenciyi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla festivale götürdü.

Festival alanını gezen öğrenciler, projeleri inceledi, uçuş gösterilerini izledi.

TÜGVA İl Başkanı Mehmet Emin Sağanak, yazılı açıklamasında, Hataylı gençlerin organizasyon sayesinde hem moral bulduğunu hem de milli teknoloji hamlesini yakından gözlemleme fırsatı yakaladığını belirtti.

Sağanak, öğrencilerin gezide Kıbrıs'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini de göreceğini kaydetti.