Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli yargı teşkilatında görev yapacak hakim ve savcı adaylarına ilişkin yeni atama kararını yayımladı. Resmi Gazete'de yer alan kararname kapsamında toplam 14 adayın ataması gerçekleştirildi.

HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan kararnameye göre, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının görev yerleri netleşti. Atamalar, 8 Haziran tarihinde gerçekleştirilen ad çekme işleminin ardından resmiyet kazandı.

Karar, yargı teşkilatındaki insan kaynağının güçlendirilmesi ve adalet hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla hayata geçirildi.

11 Cumhuriyet Savcısı ve 3 Hakim Atandı

Yayımlanan kararname kapsamında 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayı çeşitli adliyelerde görevlendirildi. Atamaların ardından adayların belirlenen görev yerlerinde meslek hayatlarına başlaması bekleniyor.

Yeni görevlendirmelerle birlikte adliyelerdeki personel ihtiyacının karşılanması ve yargı süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Atamalar Kanun Hükümlerine Göre Yapıldı

HSK tarafından yapılan açıklamada, söz konusu atamaların 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Kararnameyle göreve başlayan hakim ve savcı adayları, mesleki eğitim süreçlerini tamamlamalarının ardından yargı hizmetlerinde aktif görev üstlenecek.

Yargı Teşkilatında Güçlendirme Adımı

HSK'nın yeni atama kararı, yargı teşkilatının personel yapısını güçlendirmeye yönelik önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle farklı bölgelerde görev yapacak yeni hakim ve savcıların adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.