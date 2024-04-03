11 Ayın Sultanı Ramazanı Yaşadığımız Şu Günlerde Sağlık Açısından İftar Menüsü De Büyük Önem Taşıyor.

Ramazanda Uzun Süren Açlığın Ardından Balığın Yer Aldığı Bir Yemekle Oruç Açılması, Dengeli Beslenme Ve Vücudun İhtiyacı Olan Proteinlerin Alınması Açısından Oldukça Önemli Bir Yere Sahip.

Uzmanlara Göre Gün Boyu Aç Ve Susuz Kalan Bedenler İçin Balık Tam Bir Şifa Kaynağı.

Vitamin Ve Mineral Kaynağı Olan Balık, İftar Sofralarında Vazgeçilmezi.

Kahramanmaraş Balıkçılar Dernek Başkanı İbrahim Sarı Balığın Sağlık Açısından Çok Önemli Olduğunu Söyleyerek Bu Ramazan Ayında Balıkçılar Olarak Zam Yapmadıklarına Dikkat Çekti