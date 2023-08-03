Ticaret Bakanı Bolat, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İhracatımız Temmuz ayında yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Böylelikle tarihin en yüksek Temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmıştır.

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise ihracatımız küresel üretim ve ticaret de düşüş ile deprem felaketine rağmen geçtiğimiz yılki seviyelerine yakın 143 milyar 435 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 2,1 oranında artış ile 253 milyar 379 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Bu sonuç küresel üretimdeki ve özellikle en büyük ihracat pazarlarımız olan AB ülkelerindeki durgunluğa, dünya ekonomisinde zayıflayan üretime ve ticaret hacmine ve ayrıca dünya ticaret fiyatları ile emtia fiyatlarındaki ciddi düşüşe rağmen başarılmıştır.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, motorlu kara taşıtları ihracatı yüzde 36,0 oranında artarak 2,4 milyar dolar; kazan ve makine ihracatı yüzde 24,9 oranında artarak 1,9 milyar dolar; elektrikli makine ve cihaz ihracatı ise yüzde 30,7 oranında artarak 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Önemle vurgulamak istediğim bir diğer gelişme ise katma değerli ihracattaki artıştır.

Bu kapsamda, 2022 yılında yüzde 36,9 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı, bu yılın ilk yedi ayında yüzde 40,8’e yükselmiştir.