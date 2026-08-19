Şanlıurfa-Birecik kara yolunun Almaşar Mahallesi Aratdağı mevkiinde, yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Salih Akgöz (49) yönetimindeki 27 BDN 030 plakalı otomobil ile Mehmet Korkmaz (19) idaresindeki 27 AVK 81 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Kazanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde yolcu konumundaki Yasin Korkmaz (18) ile Hüseyin Korkmaz'ın (19) olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Hastaneden Acı Haber Geldi

Kazada ağır yaralanan sürücüler Mehmet Korkmaz ve Salih Akgöz ile diğer yolcu Mehmet Korkmaz (18), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Mehmet Korkmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.