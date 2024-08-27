İkinci el araç satışı için işletmelerin ilan verirken uyması gereken kurallar değişti. Yeni yönetmeliğe göre, yetki belgesi olmayan kişiler ve firmalar ikinci el araç satışı ilanı veremeyecek. Siteler, ilan verenlerin yetki belgesini kontrol edecek.

İkinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, bu hükme aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Ticaret Bakanlığı'na iletmekle yükümlü olacak.

Ticaret Bakanlığı ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, ticari adını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar veya donanım eklenmesi halinde, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar veya oranı belirlemeye yetkili olacak