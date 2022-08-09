Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, şehrin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan, batı mahalleleri ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı yarı yarıya kısaltacak olan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, 5 kilometre uzunluğundaki bulvarda bir yandan asfalt öncesi temel hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da temel hazırlıkları tamamlanan bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Yoğun ve tempolu şekilde devam eden çalışmalar neticesinde projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak Kahramanmaraşlıların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Trafik Akışı Sağlanacak

İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı’nda devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ekiplerimiz bölgede yoğun bir şekilde çalışıyor. 5 kilometre uzunluğundaki arterde bir yandan asfalt hazırlıkları yapılırken bir yandan da tamamlanan kısımlarda asfalt serimi başladı. Hedefimiz hızlı bir şekilde asfalt serimini tamamlayarak güzergâhta trafik akışını sağlamak. İnşallah bu hedefimize de kısa süre içerisinde ulaşacağız” ifadelerini kullandı.