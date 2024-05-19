Afşin Hükümet Konağında düzenlenen törende, Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Daha sonra kutlamalar, Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü futbol sahasında devam etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Asef Arslan, törende yaptığı konuşma gerçekleştirdi.

"Bugün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 105. yıl dönümü. O gün Samsun'un vatanperver insanlarını selamlayan, Atatürk'ün duygularıyla sizleri selamlıyorum. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle bu yıl büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha 99 kalkışının adıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs gençlik, gençlik ise gelecek demektir. Türk genci Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Sevgili gençler geleceğimiz sizlere emanet. O yüzden ülkemize hizmet noktasında kendinizi geliştirin. Okuyun, üretin, ülkemizin kalkınmasında güçlü beyinler olun. Her ne mevkiye gelirseniz gelin, ahlaki güzel, sevdası vatan ve millet olan, ana babasının duasını, milletinin takdirini alan insanlar olun. Bünyenizde, vatana hizmet noktasında samimi olan ile çalışır görünüp trübine oynayanları ayırt edin. Unutmayınız ki vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Sözde değil bu özde duygularla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor siz gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Programın devamında öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Daha sonra çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından madalyaları ve hediyeleri takdim edildi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt