2022 Yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinden başlayarak, 31 Ağustos 2024 tarihine kadar verilmesi gereken, Beyanname ve Bildirim sayısı 150 civarında olup, Eylül – Ekim 2024 tarihine kadar verilerek, Vergi ve SGK Primleri Tahakkuk ettirilecektir. Eylül ayından itibaren Beyanname ve Bildirimler ise, normal yasal süreleri içerinde verilmeye, tahakkuk ettirilmeye ve tahakkuk eden Vergi ve SGK Primlerinde, süresinde ödemesi gerçekleştirilecektir.

Mücbir sebep süresinde, ertelenmiş 20 Aylık Vergi ve SGK primlerinin ödeme takvimi, Tahakkuk eden Vergiler açısından, 30 Eylül 2024 tarihinden başlayarak, Ekim 2024 ve 02 Aralık 2024 tarihine kadar ödenecek, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri açısından ise, 28 Şubat 2025 tarihine kadar ödemesi gerçekleştirilecektir.

Son düzenleme ile Enflasyon düzeltmesinin, üçer aylık Geçici Vergi dönemlerinde yapılmasıyla, yatırımcı, atıl gayri faal, bina demirbaş araç gereç ve stokları bulunan, borçlanarak ve kredi ile çalışan Firmalar, gerçekte kar olmadığı halde, Enflasyon farkının vergisini ödeyeceklerdir. Mücbir sebep kapsamında, Geçici Vergi beyannamesinden muaf olduğumuz için, henüz bu Vergi bölgemizde tahakkuk etmemiş, ancak mücbir sebep uzamaması halinde, Ocak – Eylül 2024 dönemi, 17 Kasım 2024 tarihinde beyan ve tahakkuk ederek, ödenecektir.

İlimiz genelinde Serbest Çalışan, Mali Müşavirlerimize ait 360 ofisin 350’ si yıkılmış ve ağır hasar almıştır. Meslek mensupları konteynerlerde, evlerinde veya mükelleflerinin yanlarında, bilgi kayıt sitemlerini, ekipmanlarını ve demirbaşlarını tamamen kaybetmişler, bu şartlar altında mücbir sebep halinin uzamaması halinde, Beyan ve Bildirimleri yetiştirmeleri mümkün değildir.

İskur Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Kurtul yaptığı açıklama sonrası Alınması gereken Aksiyon ve talepleri ise şöyle sıraladı.

Mücbir Sebep, hiçbir şart ve koşula bağlanmadan, kişisel başvuru aranmaksızın, mevcut hali ile kesinlikle uzatılmalıdır.

Mücbir Sebep döneminde, Tahakkuk eden Vergi ve SGK Primleri, Rasyo oranlarına bakılmaksızın ve Teminat aranmaksızın 24 Ay taksitlendirilmelidir.

Geçici Vergi Dönemlerinde, Enflasyon düzeltmesi iptal edilerek, yıllık ve Vergisiz olarak yapılmalıdır.

Editör: Yunus Firdevsoğlu