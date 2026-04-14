Isparta'nın Aksu ilçesinde yaylada mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Anamas Çayır Yaylası mevkisine motosikletle giden 2 kişi, bir süre ilerledikten sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışması başlatan ekiplere, yolların karla kaplı olması ve zorlu arazi şartları nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle destek verdi.

Ekipler, kapalı olan yolu açarak bölgeye ulaşım sağladı. Dron yardımıyla bulundukları yer tespit edilen 2 kişiye, 7 kişiden oluşan AFAD ekibi ulaştı.

Mahsur kalan kişiler, bulundukları yerden alınarak güvenli bölgeye götürüldü.