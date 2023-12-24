İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılarında 55 bin konut tamamen yıkıldı, 23 hastane hizmet dışı kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 78 gündür sürdürdüğü saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 20 bin 258 kişi öldürüldü, 53 bin 688 kişi de yaralandı.

Saldırılarda yıkılan binaların enkazında ya da yol kenarlarında olup akıbetlerinin ne olduğu bilinmeyen yaklaşık 7 bin kişi kayıp, bunların yüzde 70'inin ise kadın ve çocuklardan oluştuğu belirlendi.