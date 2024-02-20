İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor.

Öte yandan Gazze Şeridi’nin kuzeyi açlıktan kırılırken, Reşid Caddesi üzerinden abluka altındaki kuzey bölgesine giriş yapan az miktarda undan faydalanmak isteyen Filistinliler, yardımların girdiği noktaya akın etti.

Bölgede bulunan İsrail tankları Filistinlilerin üzerine ateş açtı. İnsanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalan Gazzeliler açlık ya da İsrail kurşunlarıyla ölüm seçenekleri arasında tercih yapmaya zorlanıyor.

