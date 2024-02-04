Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı bölgesinde yaşayan Gazzeliler yiyecek ve içecek suya erişimde büyük bir sıkıntı yaşıyor.

İsrail'in 4 aya yakın süredir devam eden saldırıları sebebiyle insani krizin yaşandığı bölgede şartlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Pazarda bulunan bir tezgahta ise yoldan toplanan otlar satılıyor.

Filistinliler, açlık, soğuk hava, barınma gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalarak kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Çadırlarda yaşayan Gazzeliler, temiz su alabilmek için ellerindeki galonlar ve şişelerle saatlerce sırada bekliyor.

