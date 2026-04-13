Akran Zorbalığı Yargıya Taşındı

İstanbul’da uzun süredir devam ettiği öne sürülen akran zorbalığı, yargı sürecine taşındı.

Aynı okulda eğitim gören iki öğrenci arasında yaşanan olay sonrası savcılık harekete geçti ve şüpheli çocuk hakkında dava açıldı.

Bıçakla Kovaladığı İddiası

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin mağdur çocuğu yolda darbettiği ve elindeki kesici aletle tehdit ettiği belirtildi.

Olay sırasında mağdurun kaçarak bir alışveriş merkezine sığındığı, saldırganın ise peşinden gittiği ifade edildi.

Görüntüler Delil Oldu

Şüpheli suçlamaları kabul etmezken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler dosyaya girdi.

İncelemelerde, şüphelinin mağdura fiziksel müdahalede bulunduğu ve tehdit içeren davranışlar sergilediği tespit edildi.

Hapis Cezası Talebi

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede:

“Kasten yaralama” suçundan 4 ay ile 1 yıl

“Silahla tehdit” suçundan 1 yıl 4 ay ile 4 yıl 8 ay

arasında hapis cezası istendi.

Mahkeme, iddianameyi kabul ederek yargılama sürecini başlattı.

Mahkemeden Ek Tedbirler

Yargı süreci devam ederken, mağdurun korunması için yeni tedbirler devreye alındı.

Mahkeme:

Şüphelinin mağdura yaklaşmasını yasakladı

Okul değişikliği kararı verdi

Rehabilitasyon ve eğitim programlarına katılım şartı getirdi

Rehabilitasyon Süreci Başlatıldı

Şüpheli çocuk için öfke kontrolü, stres yönetimi ve şiddeti önleme odaklı programlara katılım zorunlu hale getirildi.

Ayrıca meslek edindirme kurslarına yönlendirilmesi de kararlaştırıldı.

Toplumsal Uyarı Niteliğinde

Yetkililer, çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesinin tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Son dönemde artan benzer olayların, daha kapsamlı önlemler alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor.