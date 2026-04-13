Görüşmeler Sonuçsuz Kaldı, Gerilim Tırmandı

Uzun bir aranın ardından Pakistan’da bir araya gelen ABD ve İran heyetleri, anlaşmaya varamadı.

Karşılıklı suçlamaların öne çıktığı görüşmeler sonrası gözler bir kez daha küresel enerji açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’na çevrildi.

Abluka Kararı Resmen Duyuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran’a yönelik deniz ablukasının bugün itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Kararın, bölgedeki güvenlik dengelerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Ablukanın Kapsamı Geniş

Yapılan açıklamaya göre uygulama:

Umman Körfezi ve Basra Körfezi’ndeki İran limanlarını kapsayacak

İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemilere uygulanacak

Ülke ayrımı yapılmadan tüm deniz trafiğini etkileyecek

Bu durum, uluslararası ticaret ve enerji sevkiyatı açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı İçin Özel Düzenleme

Abluka kararına rağmen, İran dışındaki limanlara giden gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verileceği belirtildi.

Ancak bölgede artan askeri hareketlilik nedeniyle risklerin devam ettiği ifade ediliyor.

Denizcilere Kritik Uyarı

Yetkililer, bölgedeki ticari gemilere yönelik uyarılarda bulunarak, operasyon süresince dikkatli olunmasını istedi.

Açıklamada, denizcilerin resmi bildirimleri takip etmeleri ve gerektiğinde ABD deniz kuvvetleriyle iletişim kurmaları gerektiği vurgulandı.

Küresel Etkisi Büyük Olacak

Uzmanlara göre alınan bu karar, sadece bölgesel değil küresel ölçekte etkiler doğurabilir.

Özellikle petrol ve enerji piyasalarında yeni dalgalanmaların yaşanması bekleniyor.