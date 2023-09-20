Kahramanmaraş doğumlu ünlüler kimlerdir? İşte görünce şaşıracağınız bazı isimler…

Mahir İpek: Mahir İpek, 1972 yılında Ankara’da doğmuştur. Aslen Kahramanmaraş, Afşinlidir. Babası aşık İsmail İpek’dir. Lisede iken tiyatro kurslarına gitti. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Şimdi ise Show TV'nin eğlenceli programı Güldür Güldür Show’da en beğenilen isimler arasında yer alıyor.

Hasibe Eren: Aslen Kahramanmaraşlı olan sanatçı Hasibe Eren, Öğrencilik yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başlamış, birçok dizi ve sinema alanında başarılı roller ortaya koymuştur.

Kerimhan Duman: Kerimhan Duman aslen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Deveboynu(kargabükü-anzuray) mahallesindendir. İstanbul da doğmuştur. 2006'dan beri Arka Sokaklar adlı Türk polisiye dizisinde oynayan Duman, Sümer Onat Film ve Tiyatro Merkezi'nde öğrenim görmüştür. Duman, yıllardır televizyon ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser’in oğlu rolünü başarı ile sürdürmektedir.



Mehmet Çevik: Mehmet Çevik, 1 Aralık 1961 tarihinde Kahramanmaraş, Elbistan'da doğmuştur. Çocukluk yılları İzmit'in Yenidoğan ve Gültepe mahallelerinde geçti. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden 1986 yılında mezun olmuştur. Çevik, televizyon ekranlarında hem sinema hem de dizilerde başarılı roller üstlenerek binlerce seveni olmuştur.

Abdullah Çiftçi

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Abdullah Çiftçi, aslen Kahramanmaraşlıdır. Stratejist olan Çiftçi Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Soner Sarıkabadayı: Soner Sarıkabadayı 8 Aralık 1978 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğmuştur. Soner Sarıkabadayı müzikteki yeteneği ile Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olmuştur. Söz yazarlığı da yapan Sarıkabadayı, sanatçılara verdiği besteleri ile de ses getirmiştir.

Turabi: 1987 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya gelen Turabi Çamkıran, aslen Kahramanmaraşlıdır. Meslek olarak da terzilik yaparak geçimini sağlayan Turabi Çamkıran, amatör olarak tekvando, box ve muay thai ile ilgilenmiştir. 2014 yılında düzenlenen Survivor ve 2015 yılında Survivor All Star'ı da kazanarak büyük bir başarı ve fan kitlesi elde etti.

Velet: Türkçe rap müziği alanında gerçekleştirdiği başarılı parçalar ile alanında sayılı rapçiler arasında yer alan Velet, 27 Mart 1991 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde dünyaya geldi ve daha sonra Londra’ya yerleşti. Velet, başta “Beyin Lazım” ve “Çatla” ismli parçalar le çok sevilmiş ve milyonlarca rap müzik dinleyicisi tarafından dinlenmeye başlanmıştır. Bu şarkıların ardından “Beladayım“, “Salına Salına” ve “Rica” isimli rap şarkılar seslendirmiş ve sevenler tarafından beğenilmiştir.

KÜBRA ERAT

Basketbolcu Kübra Erat, 1995 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelmiştir.



KIRAÇ

Kıraç baba tarafından aslen Kahramanmaraş Göksun’ludur.

