Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Kayseri Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Orta Anadolu Kariyer Fuarı (ORAKAF’23) düzenlenen törenle açıldı.

Kamu ve özel sektörden onlarca firmanın katılım gösterdiği fuarda, KİÜ ile birlikte 20 üniversite stant açarken, KİÜ’de eğitim gören öğrenciler de fuar alanında birebir görüşmeler gerçekleştirerek, iş ve staj imkanları hakkında bilgiler aldılar.

KİÜ standının yanı sıra fuar alanın da gezerek bilgiler alan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, “Yetenek Her Yerde” teması ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen fuarın önemine değindi.





