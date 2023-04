Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir maçının ardından Arda Güler'in geleceği hakkında da konuştu.

Süper Lig’in 30. haftasında konuk olduğu Başakşehir’i 2-1 yenen Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jorge Jesus, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Arda lig değiştirmeli"

Portekizli hoca, Arda Güler’in UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Bunu göreceğiz. Üzerine koyarak devam ediyor. Burada şampiyon takım 3 eleme oyuyor. Bu da zor bir durum. Şampiyonlar Ligi’nde olması için Arda Güler’in önce lig değiştirmesi gerekiyor." yanıtını verdi.

"Gelişmiş futbol ülkelerinde bu yok"

Jorge Jesus, hakem ile ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu:

“Hakemin bugün iyi olduğunu düşünüyorum. Başakşehir çok fazla faul yapıyordu, bu da kart görmelerine neden oldu. Hakem maç içindeki pozisyonları iyi gördü. Tek katılmadığım konu, 6 dakika uzatma vermesiydi. Bana göre minimum 12 dakika olması gerekiyordu. Özellikle kalecileri çok zaman geçirdi. Futbol artık böyle oynanmıyor. Gelişmiş futbol ülkelerinde bu yok. Suudi Arabistan’da çalışmıştım, orada böyle şeyler görüyordum, maalesef Türkiye’de de var. Kalecilerin kurtarış yapması gerekiyor. Vakit geçirmemesi gerekiyor. Onun dışında hakem iyiydi. 4. hakemi de tebrik etmem gerekiyor. Kızdığımız anları iyi idare ettiğini düşünüyorum."

"Baskı hissetmek istemiyorsanız Karagümrük'te Ümraniye'de oynayın"

Kaleci İrfan Can Eğribayat’a güvendiklerini de aktaran Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:

“Oynadığı maçlarda rakipler kalemize neredeyse hiç gelemedi. Bugün bir gol yedi ama bizim kendi hatamızdı. Kendi kalitesini gösterecek pozisyon görmedi. Ona güveniyoruz. Her 2 takımın da üzerinde baskı olur ama ben 1. sırada olmayı isterdim çünkü bu baskıda hep o sıradaydım. Birinci olduğunuz zaman kazandığınızda baskı oluşturursunuz. Baskı çok normal ve her takımda vardır. Şampiyonluğa oynayan her takımda baskı vardır. Yoksa zaten Barcelona, Real Madrid, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarda oynayamazsınız. Bu sadece futbolcularda değil bizlerde de var. Baskı altında oynamak istemiyorsanız, Fatih Karagümrük, Ümraniyespor gibi takımlarda oynayabilirsiniz.”