KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi,gökyüzüyle buluştu. Türkiye'nin milli muharip uçağı dünya basınında geniş yer buldu.

Haber, Çin devlet televizyonu internet sitesinde "Türkiye'nin beşinci nesil hayalet avcı uçağı KAAN ilk uçuşunu tamamladı" manşetiyle duyuruldu.

KAAN'ın 2030'lu yıllarda hizmete başlayacağı belirtildi. "Türk Hava Kuvvetleri'nde mevcut F-16 avcı uçağının kademeli olarak değiştirilmesi planlanıyor" ifadeleri yer aldı.

Yunan devlet televizyonu teknik özellikleri anlattı

Yunan devlet televizyonu ERT, KAAN'ın ilk uçuş görüntülerini paylaştı.Teknik özelliklerini anlattı.

Pentapostagma gazetesi, KAAN'ın her türlü hava koşulunda uçabildiğini aktardı.

İlk uçuşu "Türk Hava Kuvvetleri'nde önemli bir rol üstlenecek" diye duyurdu.

Elefteros Typos gazetesi, Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı üreten sayılı ülkelerden biri haline geldiğine dikkat çekti.

️Yunan savunma sitesi E-Amina, “Türk havacılık endüstrisi için bir dönüm noktası” başlığını attı.

"KAAN Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden biri"

Azerbaycan Kafkas İnfo haber sitesi, KAAN'ın Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden biri olduğuna vurgu yapıldı.

Ukrayna’nın Türkiye'den KAAN savaş uçakları istediğini yazdı.

Report enformasyon ajansı ise, Rusya’nın KAAN için Türkiye’ye iş birliği teklifinde bulunduğunu ileri sürdü.

"KAAN, Ankara semalarında uçtu"

KAAN'ın ilk uçuşu, İran'ın TASNİM haber ajansında da yer aldı.

İtilaat gazetesi de "Türk ordusunun ilk milli savaş uçağı Kaan, Ankara semalarında uçtu" başlığını kullandı.

"Rus şirketleri KAAN için Türkiye ile çalışmaya hazır"

Rus haber ajansları İnterfax "Türk beşinci nesil avcı uçağı ilk uçuşunu yaptı" başlığıyla duyurdu KAAN'ın başarısını...

TASS haber ajansı, Rus şirketlerin KAAN avcı uçağı projesinde Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını açıkladığını yazdı.

Alman basınında KAAN

Türkiye'nin modern savaş uçaklarının üretiminde kendi kendine yeterlilik için giderek daha fazla çaba sarf ettiği aktarılan haberde, bunun hızla büyüyen savunma sanayisi için tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildi.

Çift motorlu savaş uçağının, 5. nesil olarak adlandırılan ve gizlilik özelliklerine sahip bir model olduğu, bu nedenle radar tarafından tespit edilmesinin zor olduğu belirtildi.

Türkiye'nin teknolojiden altyapıya, bilgi birikimi ve üretim kabiliyetine sahip çalışanlarına kadar modern savaş uçağı üretimine yönelik değerler zincirinin tamamına sahip olan dünyadaki sayılı ülkelerden biri olmayı hedeflediği bu amaçla çeşitli Türk şirketlerinde modern sensörler, radarlar ve diğer silah teknolojileri geliştirildiğine işaret edildi.

Haberde KAAN'ın 2030 yılı itibarıyla Türk Hava Kuvvetlerindeki ABD F-16 modelinin tamamen veya kısmen yerini alması beklendiği vurgulandı.

"Türkiye'nin umut ışığı"

Havacılık sitesi Flugrevue'deki haberde de KAAN'ın Türkiye'nin umut ışığı ve gökyüzündeki yeni savaş uçağı olduğu belirtildi.

Gizli özelliklere sahip Türk milli muharip uçağının, başarılı ilk uçuşunu gerçekleştirdiği aktarıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin gelecekteki amiral gemisi olması beklenen KAAN'ın ilk uçuşunu 13 dakika sürdüğü ve 2440 metre irtifaya çıkarak saatte 425 km hıza ulaştığı kaydedildi.

Frankfurter Allgemeine gazetesi de "Türkiye KAAN'ı sundu" başlıklı haberinde Türk yapımı ilk savaş uçağının ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı ifade edildi.

Uçuşun tamamlanmasının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın X sosyal medya platformunda, "Ukraynalı şirketlerin Türkiye için çok önemli olan bu projeye katılmalarından memnuniyet duyduğunu" yazdığına dikkati çekti.

Gazete şimdiden Ukrayna'nın Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN ile ilgilendiği aktarıldı.