Fuar, Kahramanmaraş’ta depremin izlerini silmek, vatandaşların moral ve motivasyonunu artırmak ve esnafa can suyu olmak için düzenlenecek.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluşturulacak Geleneksel Ağustos Fuarı etkinlik takvimi yayınlandı. 9 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda 7’den 70’e tüm yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

KAFUM Atatürk Parkı’nda düzenlenecek Geleneksel Ağustos Fuarı’nda; yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinlikleri vatandaşlarla buluşacak. Geleneksel Ağustos Fuarı, 9 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek Kıraç konseri ile başlayacak. Fuarın ilk etkinliğinde sevilen sanatçı Kıraç, eserlerini Kahramanmaraşlılar için seslendirecek.

Çeşitli sanatçıların konserleri ile devam edecek etkinliklerde çocuklar için de birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Oyun alanları ve lunaparkta eğlenceye doyacak Rafadan Tayfa, Maysa ve Bulut, Maceracı Yüzgeçler ve Kral Şakir gibi çocukların sevdiği kahramanlar yer alacak.

Türk Sinemasının Sevilen Filmleri Açık Hava Sahnesinde izleyicisiyle buluşacak.

Geleneksel Ağustos Fuarı’nda vatandaşların en çok ilgi göstereceği etkinliklerden bir tanesi de “Süheyl ve Behzat Uygur ile Şahane Pazar” programı olacak.

Hazırlıkların tamamlandığı Fuar alanında son dokunuşlar büyük bir hassasiyetle devam ediyor. 9 Ağustos’ta KAFUM Atatürk Parkı’nda kapılarını açacak olan Geleneksel Ağustos Fuarı, için vatandaşların ulaşım noktasında sorun yaşamaması için hem güzergâhlarda hem de sefer saatlerinde düzenlemeler yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tüm Kahramanmaraşlıları fuara davet etti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu