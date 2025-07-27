TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında 1. Lig ekibi Vanspor FK’yı 3-2 mağlup etti.

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen kırmızı-beyazlılar, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdürdükleri ikinci etap kamp çalışmalarında moral depoladı. Zorlu mücadelede rakibine karşı üstün bir performans sergileyen Kahramanmaraş temsilcisi, sahadan galip ayrılarak taraftarına umut verdi.

Teknik heyet ve futbolcuların istekli görüntüsü dikkat çekerken, alınan galibiyet takımın özgüvenini artırdı. Yeni sezon öncesinde eksiklerini tespit eden İstiklalspor’un kamp sürecinde farklı rakiplerle hazırlık maçlarına devam etmesi bekleniyor.