Toz Taşınımı Kahramanmaraş’ı Etkileyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle 13 il için “sarı” kodlu uyarı yapıldı.

Kahramanmaraş ile birlikte Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis’te hava kalitesinin düşmesi bekleniyor. Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Yurt Genelinde Yağış Etkili Olacak

Türkiye genelinde havanın çok bulutlu olması beklenirken, birçok bölgede aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek.

Yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin edilirken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülebilecek.

Kuvvetli Yağış ve Çığ Riski Uyarısı

Özellikle Ege kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da ise çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı risklere dikkat çekildi.

Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Rüzgar Kuvvetini Artırıyor

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden eseceği, zaman zaman hızını artırarak özellikle Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz’de 40-60 km/saat seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu durumun, toz taşınımının etkisini daha da artırabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlardan Uyarı: Dışarı Çıkarken Dikkat

Uzmanlar, toz taşınımı sırasında açık havada uzun süre kalınmaması, maske kullanılması ve araç sürücülerinin görüş mesafesine karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.