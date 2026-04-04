Cumartesi Günü Yağış Etkisini Gösterecek

4 Nisan Cumartesi günü Kahramanmaraş’ta hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

En düşük sıcaklık: 8°C

En yüksek sıcaklık: 17°C

Nem oranı: %52 - %90

Gün boyunca aralıklarla etkili olması beklenen yağışların yer yer kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor.

Pazar Günü Yağış Devam Ediyor

5 Nisan Pazar günü de yağışlı hava kentte etkisini sürdürecek.

En düşük sıcaklık: 8°C

En yüksek sıcaklık: 18°C

Nem oranı: %49 - %96

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanakların daha belirgin olabileceğini belirtiyor.

Meteoroloji'den Uyarı!

Öte yandan; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden aralarında Kahramanmaraş'ın da olduğu 13 il için “sarı” kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle Kahramanmaraş ile birlikte Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis’te hava kalitesinin düşmesi bekleniyor.

Uzmanlar, toz taşınımı sırasında açık havada uzun süre kalınmaması, maske kullanılması ve araç sürücülerinin görüş mesafesine karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.