Kahramanmaraş’ın yeme içme sektöründe uzun yıllardır lezzeti ve kalitesiyle adından söz ettiren köklü markalarından Maraş Paça, yeni şubesini hizmete açtı.

Kent gastronomisinin önemli temsilcileri arasında yer alan işletmenin Tekir Şubesi, düzenlenen tören ve dualarla kapılarını misafirlerine açtı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış programı, siyaset dünyasından isimleri, esnaf temsilcilerini ve vatandaşları bir araya getirdi.

Yoğun Katılım Dikkat Çekti

Açılış programına Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu, Kasaplar Odası Başkanı ve Maraş Paça işletme sahibi Mehmet Uyduran ile çok sayıda davetli katıldı.

Samimi atmosferin hâkim olduğu programda yapılan duaların ardından kurdele kesilerek yeni şubenin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Ekonomiye ve İstihdama Katkı Vurgusu

Açılışa katılan davetliler, yeni yatırımın bölge ekonomisine hareketlilik kazandıracağını ve istihdama katkı sağlayacağını belirterek işletmeye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kasaplar Odası Başkanı ve işletme sahibi Mehmet Uyduran, yaptığı değerlendirmede yeni yatırımların şehir ekonomisine güç kattığını ifade etti.

Uyduran, esnafın büyümesinin ve yeni iş alanlarının oluşmasının Kahramanmaraş adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş Gastronomisine Yeni Soluk

Kentin köklü lezzet markalarından biri olan Maraş Paça’nın yeni şubesiyle birlikte hem hizmet ağını genişlettiği hem de Kahramanmaraş gastronomisine yeni bir değer kazandırdığı ifade edildi.