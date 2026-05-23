İl ve ilçe müdürlüklerine bağlı gıda kontrol ekipleri tarafından özellikle bayram döneminde tüketimi artan et ve et ürünleri, tatlı, şekerleme, unlu mamuller ve çeşitli gıda ürünlerine yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi.

Kurban Bayramı Öncesinde Vatandaşlarımızın Güvenilir Gıdaya Ulaşabilmesi Amacıyla Kahramanmaraş (1)

Ekiplerin sahada mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptığı vurgulanırken, işletmelerde hijyen şartları, muhafaza koşulları, etiket bilgileri ve mevzuata uygunluk kontrollerinin titizlikle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kurban Bayramı Öncesinde Vatandaşlarımızın Güvenilir Gıdaya Ulaşabilmesi Amacıyla Kahramanmaraş (3)

Vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları Gıda Güvenliği mobil uygulaması veya Alo 174 Gıda Hattı üzerinden yetkililere bildirebileceği hatırlatıldı.

Kahramanmaraş’ta Toplu Ulaşıma 40 Milyon TL’lik Güç Takviyesi! 5 Yeni Otobüs Hizmete Girdi
Kahramanmaraş’ta Toplu Ulaşıma 40 Milyon TL’lik Güç Takviyesi! 5 Yeni Otobüs Hizmete Girdi
İçeriği Görüntüle

Kurban Bayramı Öncesinde Vatandaşlarımızın Güvenilir Gıdaya Ulaşabilmesi Amacıyla Kahramanmaraş (4)

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.