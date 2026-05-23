İl ve ilçe müdürlüklerine bağlı gıda kontrol ekipleri tarafından özellikle bayram döneminde tüketimi artan et ve et ürünleri, tatlı, şekerleme, unlu mamuller ve çeşitli gıda ürünlerine yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi.

Ekiplerin sahada mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptığı vurgulanırken, işletmelerde hijyen şartları, muhafaza koşulları, etiket bilgileri ve mevzuata uygunluk kontrollerinin titizlikle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları Gıda Güvenliği mobil uygulaması veya Alo 174 Gıda Hattı üzerinden yetkililere bildirebileceği hatırlatıldı.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.