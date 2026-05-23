Kurban Bayramı yaklaşırken Kahramanmaraş’ta bayram hazırlıkları hız kazandı. Şehrin en hareketli alışveriş noktalarından Kapalı Çarşı’da vatandaşların uğrak noktalarından biri bu kez kahveciler oldu.

Bayram ziyaretlerinde misafirlere ikram edilmesi geleneğiyle öne çıkan Türk kahvesi, alışveriş listelerinin üst sıralarında yer aldı. Kahve almak için çarşıya gelen vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürdü.

Bayram Öncesi Talep Arttı

Kapalı Çarşı’da uzun yıllardır kahve satışı yapan esnaflar, Türk kahvesinin yılın her döneminde ilgi gördüğünü ancak bayram öncesinde talebin belirgin şekilde yükseldiğini ifade etti.

Esnaflar, özellikle misafir ağırlama hazırlığı yapan vatandaşların kahve alışverişine yöneldiğini belirtirken, bayrama yaklaşıldıkça çarşıdaki yoğunluğun daha da arttığını söyledi.

Türk Kahvesi Bayram Kültürünün Vazgeçilmezi

Esnaf, Türk kahvesinin yalnızca bir içecek olmadığını, aynı zamanda bayram sohbetlerinin ve misafirperverlik kültürünün önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların klasik Türk kahvesinin yanı sıra damla sakızlı, menengiç ve farklı aromalı çeşitlere de ilgi gösterdiğini belirten esnaflar, önümüzdeki günlerde alışveriş hareketliliğinin zirveye çıkmasını bekliyor.

Esnafın Yüzü Gülüyor

Kapalı Çarşı’da yaşanan hareketlilik, hem bayram atmosferini hissettiriyor hem de çarşı esnafına ekonomik canlılık kazandırıyor. Bayram alışverişinin en yoğun adreslerinden biri haline gelen çarşıda, esnaf yoğun mesaisini sürdürüyor.