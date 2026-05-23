Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep yolunda seyir halinde olan bir TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan TIR şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ulaşım Durma Noktasına Geldi

Kaza nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep istikametinde yol trafiğe kapandı. Güzergahta metrelerce araç kuyruğu oluşurken, ulaşım uzun süre aksadı. Kazaya karışan TIR'ın yoldan kaldırılması ve trafiğin yeniden normale dönmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.