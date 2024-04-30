Kahramanmaraş'ın Eğitim Alanında Öncü Kurumlarından Biri Olan Doğa Koleji, 6-10 Mayıs Tarihleri Arasında LGS Sınavına Girecek Öğrenciler İçin LGS’nin Şifreleri Programı Düzenleyecek.

Uzman Kadrolar Eşliğinde Düzenlenecek Olan Program Tamamen Ücretsiz Olarak Gerçekleştirilecek Ve Toplamda 5 Gün Sürecek.

Konu İle İlgili Açıklamalarda Bulunan Kahramanmaraş Doğa Koleji Ortaokul Müdürü Mehmet Gül Lgs’nin Şifreleri Programı Hakkında Bilgiler Verdi.

Kahramanmaraş Doğa Koleji Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fatih Ataoğlu İse Programın İçeriğini Aksu Haber’e Paylaştı.