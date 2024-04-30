Açılışa, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Muhammet Akın,

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şems Sezal, Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Halit Demirtaş, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet ali kaya ile gazeteciler, öğretmen ve öğrenciler katılım sağladı.

Okul Müdürü Vural Gök, açılış konuşması yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul Aile Birliği Başkanı Bekir Yemşen özellikle öğrencilerimizin kütüphanede daha fazla vakit geçirmesi için güzel bir yapı kurmak istedik diyerek inşallah güzel ve başarılı nesiller yetişecek temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen açılışın ardından kütüphaneyi gezen protokol üyeleri incelemelerde bulundu.