Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzet haritasında ve coğrafi işaretli ürünleri arasında çok özel bir yere sahip olan Maraş biberinde yeni sezon hasadı tamamlandı, ürünler çarşıya indi. Kentin tarihi ve ticari kalbi olan Kapalı Çarşı’da tezgâhları süsleyen taze mahsul biberler, büyüleyen aromasıyla müşteri çekmeye başladı.

Fiyatlar Geçen Yılla Paralel Seyrediyor

Yeni mahsul Maraş biberinin kilogram fiyatı, ürünün niteliğine göre 300 lira ile 500 lira arasında alıcı buluyor. Kapalı Çarşı esnafı, girdi maliyetlerine rağmen biber fiyatlarının geçen yıla kıyasla büyük bir artış göstermediğini ve makul seviyelerde kaldığını dile getiriyor.

Kaliteyi Belirleyen Unsur: Yağ, Tuz ve Çekirdek Oranı

Biber fiyatlarındaki değişkenliğin nedenine değinen çarşı esnafı, ürünün kalitesini belirleyen temel unsurların başında yağ, tuz ve çekirdek miktarının geldiğini vurguluyor.

Özellikle damak tadına ve sağlık kriterlerine dikkat eden müşteriler için hazırlanan birinci sınıf, yağsız ve tuzsuz olarak işlenmiş özel biberler tezgâhlarda en çok talep gören kategoride yer alıyor.

Türkiye’nin Dört Bir Yanından Sipariş Yağıyor

Kendine has rengi, ne çok yakıcı ne de tatsız olan dengeli acılık derecesi ve yemeklere kattığı eşsiz aromasıyla öne çıkan Maraş biberi, sadece kent merkezinde değil Türkiye genelinde de yoğun talep görüyor.

Geleneksel kurutma ve öğütme yöntemleriyle hazırlanan yeni sezon ürünleri, hem Kahramanmaraş evlerinin mutfaklarında hem de Türkiye’nin dört bir yanındaki sofralarda yerini almak üzere paketlenip yola çıkıyor.