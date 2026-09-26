Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde kentin sosyal ve kültürel hayatını canlı tutacak etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında Fransa ile oynadığı dev müsabaka, Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’ne kurulan dev ekrandan canlı yayınlandı.

Kocaeli Stadyumu’nda oynanan kıran kırana karşılaşmanın heyecanı, Kahramanmaraş’ın simge mekanı olan tarihi kaleye taşındı.

Ay-Yıldızlı Ekibe Kaleden Dev Tezahürat

Maç saatinden önce kale alanını dolduran yüzlerce vatandaş, bayraklar ve tezahüratlarla milli takıma destek verdi. A Milli Takım’ın sahaya çıkmasıyla tavan yapan coşku, maç boyunca kesintisiz sürdü. Tribünleri aratmayan atmosferde bir araya gelen her yaştan Kahramanmaraşlı, milli maç heyecanını birlik ve beraberlik ruhu içerisinde paylaştı.

Restorasyonu Tamamlanan Kale Vatandaşlardan Tam Not Aldı

Etkinlik, futbolseverlere milli maç keyfini açık havada sunmanın yanı sıra, 6 Şubat depremlerinin ardından restorasyon çalışmaları başarıyla tamamlanan Kahramanmaraş Kalesi’nin yeni yüzünü de gözler önüne serdi.

Tarihi mekanın yenilenen dokusunu ve seyir teraslarını oldukça beğenen vatandaşlar, kalenin yeniden şehrin sosyal ve kültürel hayatının merkezine dönüştürülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Böyle özel bir organizasyonla hemşehrileri bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Fırat Görgel’e teşekkür ettiler.