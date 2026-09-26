Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel değerlerini sosyal yaşamın merkezine taşımaya devam ediyor. Restorasyon süreci tamamlanarak yeniden vatandaşların kullanımına açılan sembol mekanlardan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, 26 Eylül Cumartesi günü hem çocuklar hem de yetişkinler için dopdolu bir festivale ev sahipliği yapacak.

Gündüz Çocukların Neşesi Kaleyi Saracak

Kahramanmaraşlı ailelerin hafta sonunu keyifle geçirmesi amacıyla hazırlanan programın ilk bölümü minik ziyaretçilere ayrıldı. Saat 14.00’da başlayacak etkinlikler kapsamında çocuklar için özel toka yapım atölyesi kurulacak.

Çocukların hayal güçlerini ve el becerilerini sergileyeceği atölye çalışmalarına, renkli kukla gösterileri ve geleneksel sokak oyunları eşlik edecek.

Tarihi Atmosferde Yıldızlar Altında Sinema Keyfi

Tarihi kaledeki şenlik havası akşam saatlerinde de kesintisiz devam edecek. Saat 20.00’da başlayacak açık hava sineması etkinliğinde, Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan unutulmaz film “Tosun Paşa” dev ekrana yansıtılacak. Yeşilçam nostaljisini kentin tarihi dokusuyla buluşturacak olan açık hava sineması, vatandaşlara ücretsiz olarak sinema keyfi sunacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden Genel Davet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tarihi ve kültürel mekanların canlı tutulması adına bu tür organizasyonların artarak süreceği vurgulandı. 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’da başlayacak gündüz etkinlikleri ile saat 20.00’daki açık hava sinemasına tüm Kahramanmaraşlılar davet edildi.