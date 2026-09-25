Kahramanmaraş’ın eşsiz mutfak kültürünün ana maddesi, coğrafi işaretli tescilli lezzeti Maraş biberinde beklenen gün geldi. Kent ekonomisine sağladığı yüksek katma değerle binlerce ailenin geçim kaynağı olan "kırmızı altın"da sezonun ilk hasat çalışmaları tarlalarda coşkuyla başladı.

Başkan Fırat Görgel Tarlada Çiftçilerle Biber Topladı

Sezonun açılışı dolayısıyla düzenlenen özel hasat programına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de katıldı. Çizmeleri giyerek tarlaya inen Başkan Görgel, üreticilerle yan yana gelerek biber toplama çalışmalarına bizzat eşlik etti.

Tarlada çiftçilerle sıcak bir sohbet gerçekleştiren Görgel, üreticilerin yeni sezona dair değerlendirmelerini, beklentilerini ve saha ihtiyaçlarını tek tek not aldı.

"Tarımsal Desteklerimiz 150 Milyon TL’yi Aştı"

Tarımsal üretimin Kahramanmaraş ekonomisindeki stratejik rolüne vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kentteki çiftçileri sevindiren rakamları paylaştı. Görgel, Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde tarımsal üretime ve üreticiye sağladıkları doğrudan ve dolaylı destek tutarının 150 milyon TL’nin üzerine çıktığını açıkladı.

Söz konusu desteklerin toprağın bereketini artırmak, verimliliği yükseltmek ve üreticinin girdi maliyetlerini hafifletmek amacıyla kesintisiz süreceği ifade edildi.

Kahramanmaraş’ın tarımsal ve kültürel mirasını simgeleyen etkinliğe kent protokolü de yoğun ilgi gösterdi. Hasat programına; AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, ilçe teşkilat başkanları, mahalle muhtarları, biber üreticileri, ilgili daire başkanları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Gastronomi dünyasında acısı ve aromasıyla özel bir yere sahip olan Maraş biberinde tarlalardan toplanan ilk ürünler kurutulma ve işlenme tesislerine gönderilmeye başlanırken, hasat mesaisinin önümüzdeki haftalarda da artarak devam etmesi bekleniyor.