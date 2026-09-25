Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yangın, doğal afet, kaza ve arama-kurtarma operasyonlarında kendi canını hiçe sayarak vatandaşın imdadına koşan itfaiye personeli için anlamlı bir kutlama programı düzenledi. İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen törene daire başkanları, şube müdürleri ve çok sayıda itfaiye eri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda duygu dolu anlar yaşandı.

"Sizler Selde, Depremde Milletimizin Sığındığı Kapısınız"

Törende konuşan Yangın Müdahale Şube Müdürü Tufan Ergüler, itfaiye erlerinin sergilediği fedakarlığa dikkat çekerek, "Sizler, alevlerin arasında bir canı kurtarmak için kendi canı pahasına selde, depremde, yangında ve her türlü afette milletimizin sığındığı kapısınız. Telsizden gelen tek bir anons ile her şeyinizi ortada bırakıp yangına koşarak giden kahramanlarsınız. Sizlerle çalışmaktan gurur duyuyorum. İtfaiye Haftamız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Önleme ve Denetim Şube Müdürü Mükremin Öztunç ise, “Zorlu ve cesaret gerektire bir görev ifa ediyorsunuz. Bu görevi hep birlikte daha ileriye taşıyarak vatandaşlarımızın ve tüm canlıların hayatını kurtarmak bizlerin görevidir. İtfaiyecilik sorumluluk gerektiren önemli bir meslektir. Tüm ekip arkadaşlarımızın İtfaiye Haftası’nı kutluyorum, hayırlı görevler diliyorum” diye konuştu.

AKOM Eğitim Şube Müdürü Bünyamin Çotu, “İtfaiye Haftası vesileyle gece gündüz demeden görev yağan tüm itfaiyecilerimizin haftasını kutluyorum. Bizim görevimiz zor anlarda vatandaşlarımızın yanında olmak ve gerektiğinde bir can uğruna kendi canımızı ortaya koymaktır. Görevi başında hayatlarını kaybeden kahraman itfaiyecilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, İtfaiye Haftası kutlu olsun” ifadelerini kulandı.

1940'tan Günümüze Dev Dönüşüm: 23 Şube ve 400'den Fazla Personel

Kahramanmaraş İtfaiye teşkilatının köklü tarihine değinen İtfaiye Daire Başkanı İbrahim Çataltaş, kurumun katettiği mesafeyi rakamlarla gözler önüne serdi. Çataltaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"“1940 yılında bir amir ve 5 er ile göreve başlayan Kahramanmaraş İtfaiye teşkilatımızın köklü ve şanlı tarihini onurla ve gururla anıyoruz. Dün kısıtlı imkânlarla hizmet veren bu yapı, bugün 23 şubesi, 400’ü aşkın personeli, 76 modern itfaiye aracıyla bilgi ve tecrübesi ile şehrimizin dört bir tarafında 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olan teşkilatımız büyük bir güce kavuşmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel önderliğinde ve tabi ki erlerimizin üstün başarısı ve gayretli çalışmalarıyla itfaiyemizi daha da ileriye taşıyacağız. Tehlike anında, korkusuzca alevlerin ve enkazın içerisine girerek oradaki riskleri göze alarak vatandaşlarımızın adeta sığınağı olan kahraman itfaiyecilerimizin itfaiye haftasını kutluyorum. Görev başında şehit olan ve deprem şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum."

Yılda 8 Binden Fazla Olaya Müdahale

Kahramanmaraş İtfaiyesi'nin her yıl 8 binin üzerinde itfai olaya başarıyla müdahale ettiğini belirten Çataltaş, tehlike anında enkazın ve alevlerin içerisine gözünü kırpmadan giren tüm personelinin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Başarılı İtfaiyecilere Plaket Yağmuru

Törenin sonunda, yıl içerisinde gösterdikleri üstün gayret, cesaret ve disiplinli çalışmalarıyla öne çıkan 11 itfaiye personeline plaketleri takdim edildi. Program, şehit itfaiyeciler için edilen dualar ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.