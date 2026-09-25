Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 21 Eylül 2026 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçeleri ile Gaziantep’te belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 19 bin 288 adet sentetik ecza hapı, 13 adet ecstasy, 5 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığının, kent genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.