Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında hazırlanan ve desteklenmeye hak kazanan “Bilim Yaşadığımız Yerde Başlar” projesi dolayısıyla program düzenlendi.

Çınarlı İlk/Ortaokulu ev sahipliğinde yapılan Programa Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Recep AYDIN, İl Millî Eğitim Müdürü Turan AKPINAR, Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet AKKÜNCÜ, kurum amirleri, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencileri nitelikli bilimsel etkinliklerle buluşturmak; onların bilimsel meraklarını, sorgulama, keşfetme, problem çözme ve üretme becerilerini desteklemek amacıyla hazırlanan proje, 22-24 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Program, Proje Yürütücüsü Cengiz YABASUN’un proje hakkında yaptığı bilgilendirme ile başladı.

YABASUN, projenin temel yaklaşımının çocukların bilimle buluşma imkânlarının yaşadıkları bölgeyle sınırlı kalmaması olduğunu ifade ederek proje kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve ailelerin üç gün boyunca farklı bilimsel etkinliklerle buluşturulacağını belirtti.

Proje kapsamında deney, teknoloji, yapay zekâ, kodlama, matematik, doğa, sanat ve bilimsel gösteriler başta olmak üzere 20 farklı atölye ve etkinlik gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra bilim söyleşisi, yerli teknolojilerin tanıtımı, yerli ve millî otomobil TOGG’un incelenmesi, kukla gösterisi ve oyun şenliği gibi farklı etkinlikler de katılımcılarla buluşturuldu.

Programda konuşan Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Akküncü, kırsalda eğitim gören öğrencilerin bilimsel faaliyetlere erişiminin önemine dikkat çekerek projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gösterilerin ardından Vali Yardımcısı Recep Aydın, İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Akküncü ve protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Protokol üyeleri daha sonra proje kapsamında oluşturulan atölyeleri ziyaret ederek öğrencilerin gerçekleştirdiği uygulamaları yerinde inceledi.