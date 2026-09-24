Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Sadık Gülecen ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Kan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gülecen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kan’a yeni görevlerinde muvaffakiyet temennisinde bulundu. Görüşmelerde Kahramanmaraş’ın huzur ve güvenliğinin yanı sıra şehrin gelişimi ve geleceğine yönelik çalışmaların da kurumlar arası güçlü iş birliği ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Başkan Görgel, daha sonra ise İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güler’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, şehir genelinde yürütülen dini hizmetler, vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve kurumlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde gerçekleşen buluşmada, Kahramanmaraş’ta din hizmetlerinin daha verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.