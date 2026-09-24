Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir tarihinin en kapsamlı altyapı ve asfalt seferberliğini merkez ve ilçelerde aralıksız sürdürüyor. Şehrin her noktasında ulaşım ağını modern standartlara kavuşturmayı hedefleyen Büyükşehir, Afşin ilçesinin en kritik ulaşım akslarından birinde yürüttüğü genişletme ve yenileme çalışmalarını noktaladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde yürütülen projeler kapsamında, Afşin’in Alpaslan Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 2 kilometrelik Afetevler Sokak ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Can Kalfe Caddesi baştan aşağı yenilendi.

Yol Genişliği 2 Katına Çıkarıldı, Yürüyüş Yolları Kazandırıldı

Özellikle dar yapısı nedeniyle araç trafiğinde aksamalara ve yayalar için güvenlik risklerine yol açan arterde, Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince hummalı bir çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan fiziki müdahalelerle mevcut yolun genişliği yaklaşık 2 katına çıkarıldı. Yayaların güvenli ve konforlu şekilde seyahat edebilmesi amacıyla güzergaha daha önce bulunmayan geniş yürüyüş yolları imal edildi.

Çift Kat Sıcak Asfaltla Konforlu Ulaşım

Altyapı ve yol genişletme süreçlerinin tamamlanmasının ardından ekipler çift kat sıcak asfalt serimine geçti. Toplam 2 kilometrelik hat boyunca serilen sıcak asfalt ile yol, modern, güvenli ve uzun ömürlü bir yapıya kavuşturuldu.

Söz konusu arter, sadece Alpaslan Mahallesi’ne değil; konumu itibarıyla Emirilyas ve Arıtaş mahallelerine de doğrudan bağlantı sağladığı için bölge trafiği açısından kritik bir rol üstleniyor. Yapılan yatırımla birlikte 3 mahallenin sürücü ve yayaları rahat bir nefes aldı.

15 Milyon TL'lik Yatırımla İlçe Altyapısı Güçleniyor

İlçedeki ulaşım standardını gözle görülür şekilde yükselten proje, toplam 15 Milyon TL’lik bütçeyle hayata geçirildi.

Kırsal ve merkez mahalle ayrımı gözetmeksizin yatırımlarına devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin’deki bu çalışmayla asfalt seferberliğinin ilçelerdeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yenilenen caddeler vatandaşların hizmetine sunuldu.