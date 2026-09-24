Kahramanmaraş sağlık camiası, bugünlerde görenlerin içini ısıtan sıra dışı ve gurur verici bir buluşmaya tanıklık ediyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinden başarıyla mezun olan 25 yaşındaki Dr. Almina Kaya, ilk görev yeri olarak 25 yıl önce gözlerini dünyaya açtığı hastaneye atandı.

Geçmişte Kahramanmaraş Devlet Hastanesi olarak bilinen, günümüzde ise Necip Fazıl Şehir Hastanesi adıyla hizmet veren kurumun acil servisinde göreve başlayan genç doktor, meslek hayatına babasıyla omuz omuza adım attı.

"Küçüklüğümden Beri İdealimdi, Babamı İzleyerek Karar Verdim"

Çocukluk yıllarında babasını ziyaret etmek için geldiği hastanede onun hastalarla kurduğu samimi ve şefkatli iletişimden derinden etkilendiğini belirten Dr. Almina Kaya, doktor olma kararını o günlerde aldığını söyledi.

Doğduğu hastanede görev yapmanın ve babasıyla aynı çatı altında bulunmanın kendisine büyük bir güven verdiğini vurgulayan Dr. Kaya, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Doğduğum hastanede göreve başladım. Babamın iş yerine geldiğim zamanlarda onun hastalarla olan iletişiminden çok etkilenip doktor olmak istedim. Küçüklüğümden beri bu idealimdi. Eğitimimi tamamlayıp doğduğum hastanede babamla birlikte görev yapmak benim için büyük bir gurur. Onunla olmak benim için çok güven verici ve rahatlatıcı. Bugün baba-kız ilk nöbetimizi tutacağız."

35 Yıllık Sağlık Çalışanı Babanın Büyük Gururu

Meslek hayatında 35 yılı geride bırakan baba Hacı Kaya ise kızının doktor olarak yanına atanmasının tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirtti. Kendi kucağına aldığı kızının şimdi aynı hastanede insanlara şifa dağıtacağını ifade eden baba Kaya, "Kızımla aynı hastanede çalışmak beni son derece gururlandırıyor. Kızım bu hastanede dünyaya geldi. Şimdi doğduğu hastanede görev yapması benim için çok güzel bir duygu. İnşallah burada birlikte daha nice güzel günlere, anılara imza atarız" dedi.

Başhekim Öztürk: "Hem Mesai Arkadaşımız Hem de Genç Meslektaşımız Adına Çok Sevindik"

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Cebrail Öztürk de bu anlamlı tabloya kayıtsız kalmadı. Hacı Kaya'nın yıllardır hastanede özveriyle çalışan değerli bir personel olduğunu vurgulayan Öztürk, "Hastanemize yeni hekim atamaları yapıldı. Çalışanımızın kızının da hastanemize atandığını duyduğumuzda hem emektar mesai arkadaşımız hem de aramıza yeni katılan genç meslektaşımız adına büyük mutluluk duyduk. Baba-kız aynı hastanede görev yaparken kendilerine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.