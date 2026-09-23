Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İstanbul temasları kapsamında kentin önemli devlet adamları ve yerel yöneticileriyle birlikte önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen de yer aldı.

Kahramanmaraş heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararı doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevine getirilen Kahramanmaraşlı Tümgeneral İdris Tataroğlu’nu makamında tebrik etti.

Kent Gündemi ve Çalışmalar Masaya Yatırıldı

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, hemşehrileri Tümgeneral Tataroğlu'na yeni görevinde başarı dilekleri iletildi. Kahramanmaraş'ta sürdürülen mevcut projeler, imar ve ihya çalışmaları ile kentin genel gündemine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

"Ülkemize Hayırlı Hizmetler Sunacağına Yürekten İnanıyorum"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, hemşehrileri Tümgeneral İdris Tataroğlu’na duydukları güveni dile getirdi. Başkan Görgel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"“66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, AK Parti İl Başkanımız Muhammed Burak Gül ve Andırın Belediye Başkanımız Ahmet Sinan Gökşen ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan hemşehrimiz Tümgeneral Sayın İdris Tataroğlu’nu makamında ziyaret ettik. Sayın Tataroğlu’na görevinde başarılar diliyor; ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetler sunacağına yürekten inanıyorum. Nazik ev sahipliği için kendilerine teşekkür ediyorum."

Görüşme, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ve karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi.