Kahramanmaraş’ın sanayi altyapısını güçlendirmek ve kamu ile özel sektör arasındaki diyaloğu en üst seviyeye çıkarmak amacıyla önemli bir adıma imza atıldı. Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) öncülüğünde hayata geçirilen KASİAD360 buluşmaları, "Kurumlar Konuşuyor" temasıyla kapılarını açtı.

KASİAD hizmet binasında gerçekleştirilen ve kentin geleceğine yön vermesi hedeflenen programa, iş dünyasının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Dev Zirveye İki Kanattan Yoğun Katılım

Sivil toplum, özel sektör ve kamunun aynı masa etrafında bir araya geldiği programa kentin kritik kurumlarının başındaki isimler katıldı. Buluşmada; Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Serhat Yay, KOSGEB İl Müdürü Yasin Yüksek, İŞKUR İl Müdürü Ali Güner, SGK İl Müdürü Hüseyin Karaoğlan hazır bulundu.

Sanayi, Teşvikler ve İstihdam Masaya Yatırıldı

Kahramanmaraş’ın genel kalkınma dinamiklerinin değerlendirildiği buluşmada, kentin sanayi politikaları, üretim kapasitesi, yeni nesil teşvik uygulamaları ve güncel istihdam olanakları kapsamlı şekilde ele alındı.

Özellikle sanayicilerin sahada karşılaştığı bürokratik ve operasyonel süreçlerin kolaylaştırılmasına yönelik stratejiler değerlendirildi.

Merak Edilen Sorulara Doğrudan Yanıt

Programın en dikkat çeken bölümü ise interaktif soru-cevap formatı oldu. Sanayici ve iş insanlarının merak ettiği, çözüme kavuşturulmasını istediği konuları iletmesinin ardından il müdürleri doğrudan yanıtlar verdi.

Serhat Yay, Yasin Yüksek, Ali Güner ve Hüseyin Karaoğlan; kurumlarının yürüttüğü projeleri, uygulamadaki kolaylıkları ve geleceğe dönük planlamaları detaylarıyla iş insanlarına aktardı.

KASİAD360 Buluşmaları Devam Edecek

Kamu, özel sektör ve yerel dinamikler arasında güçlü bir iletişim köprüsü kuran etkinliğin ardından KASİAD yönetiminden açıklama geldi. KASİAD360 buluşmalarının önümüzdeki dönemde de kentin farklı gündem maddeleri, yeni konuları ve yetkili konuklarıyla kesintisiz devam edeceği bildirildi.