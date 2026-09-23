Kahramanmaraş, köklü geleneklerinden biri olan ata sporu karakucak güreşlerine dev bir organizasyonla yeniden kucak açıyor. Onikişubat ilçesine bağlı Kertmen Mahallesi, 27 Eylül’de gerçekleştirilecek olan Karakucak Güreş Festivali için gün saymaya başladı.

Hazırlıklarda Son Aşamaya Gelindi

Onikişubat Belediyesi öncülüğünde ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen festival öncesinde hummalı bir çalışma yürütüldü. Bölge halkının ve sporseverlerin heyecanla beklediği organizasyon için alandaki eksikler tek tek giderildi.

Festival alanında yapımı tamamlanan modern güreş sahası, pehlivanları ağırlayacak duruma getirildi. Müsabakalara sayılı günler kala alanda son rötuşlar yapılırken, çevre düzenlemesi ve teknik altyapı çalışmaları da eksiksiz şekilde tamamlandı.

Pehlivanlar Kertmen’de Er Meydanına Çıkacak

Geleneksel spor kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen festivalde, Türkiye’nin dört bir yanından ve bölgeden gelecek pehlivanlar er meydanında kıyasıya mücadele edecek.

Kertmen Mahallesi’nde kurulacak er meydanı, kıran kırana geçecek müsabakalara sahne olacak. Tüm Kahramanmaraşlılar ve güreş tutkunları 27 Eylül’de Kertmen Mahallesi’nde yaşanacak bu coşkuya ortak olmaya davet edildi.