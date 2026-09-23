Edinilen bilgilere göre, 22 Eylül 2026 tarihinde il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Göksun ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 62 bin 500 dal içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.