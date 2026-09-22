Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Manisa’nın Turgutlu ilçesi Niyazi Üzmez Lisesi’nde meydana gelen saldırı ile ilgili, “Manisa Turgutlu’da meydana gelen saldırıda yaralanan öğrencilerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum. Kahramanmaraş olarak yaşadığımız saldırının acısını hala derinden hissediyoruz. Ailelerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Allah gözümüzün nuru yavrularımızı her türlü tehlikeden muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.