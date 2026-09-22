Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaşlı, özel gereksinimli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerini aralıksız sürdürüyor. Özel gereksinimli bireylerin daha güvenli, erişilebilir ve konforlu bir yaşam sürmelerini amaçlayan “Büyükşehir’le Güvenli Evim”, “Işıklı Kapı Zili” ve “Titreşimli Bebek Uyarı Cihazı” projeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin günlük yaşamını büyük ölçüde pratikleştiriyor.

Mustafa - Elife Büyükciğer ve Zencir Ailelerine Özel Destek

23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında harekete geçen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mustafa - Elife Büyükciğer ile Ömer - Merve Zencir ailelerinin hanelerine konuk oldu. Gerçekleştirilen kurulumlar sayesinde:

Işıklı Kapı Zili: İşitme engelli bireyler, eve gelen ziyaretçi veya görevlileri görsel bildirimler aracılığıyla artık çok daha kolay fark edebilecek.

Titreşimli Bebek Uyarı Cihazı: Yeni anne olan Elife Büyükciğer ve Merve Zencir, bebeklerinin ağlama veya ihtiyaç seslerini titreşimli cihaz sayesinde anında hissederek zamanında müdahale edebilecek.

Vatandaşlardan Başkan Fırat Görgel’e Teşekkür

Büyükşehir Belediyesinin kapsayıcı ve hayatı kolaylaştıran hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Büyükciğer, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Başkanımız Fırat Görgel’i Allah başımızdan eksik etmesin. Bizim evimize ışıklı kapı zili yaptı. Eşim işitme engelli ve onun hayatını kolaylaştırmak için buraya hem titreşimli bebek uyarı cihazı ile ışıklı kapı zili takıldı. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran bir Büyükşehir Belediyemiz var."

Zencir ailesi de sağlanan bu pratik ve hayat kolaylaştırıcı cihazların kendileri için çok büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Erişilebilir Kahramanmaraş Hedefine Emin Adımlarla

Özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanına eşit ve aktif şekilde katılımını önceleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü bu çalışmalarla bugüne kadar:

İl genelinde 51 eve ışıklı kapı zili kurulumunu tamamladı.

Yeni doğum yapan 15 işitme engelli anneye titreşimli bebek uyarı cihazı ulaştırdı.

Teknolojiyi sosyal hayata uyarlayarak vatandaşların yaşam standartlarını yükselten Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği ihtiyaç odaklı desteklerle "Erişilebilir Şehir" vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor.