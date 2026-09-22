Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, yol standartlarını yükseltmek ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkânı sunmak amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.
Gece gündüz, hafta içi hafta sonu demeden süren çalışmalarda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca çalışma yürütülen Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve yanına inşa edilen 600 yataklı Ferhuş Sağlık Kompleksi’ne ulaşım sağlayan yol ağları gece gündüz mesai kavramı gözetmeksizin sürdürülüyor.
Çalışmalarla birlikte hastane çevresindeki ulaşım standartları yükseltilirken, araç geçişlerinin daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.